Власти Петербурга готовят меры для ускорения автобусов трамваев и троллейбусов

Выделенные полосы и умные светофоры изменят движение транспорта.

В Санкт-Петербурге представили обновленную программу развития транспортной системы, направленную на повышение скорости и регулярности движения наземного общественного транспорта. Документ разработан Комитетом по транспорту города. Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

В комитете сообщили, что в часы пик движение общественного транспорта замедляется из-за задержек в общем транспортном потоке. По итогам 2025 года средняя эксплуатационная скорость автобусов составила 14 километров в час, трамваев 13,8 километров в час, троллейбусов 13,4 километров в час. Для повышения скорости определены три ключевых направления. Первое связано с развитием сети выделенных полос. В 2025 году выделенная полоса была организована на Комендантском проспекте. Это позволило сократить время поездок в часы пик почти в два раза и увеличить среднюю скорость движения на 50 процентов для 16 маршрутов. В 2026 году аналогичную полосу планируется создать на Коломяжском проспекте.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков во время прямой линии правительства Санкт-Петербурга сообщил, что введение выделенной полосы и запуск экспресс-маршрутов существенно ускорили движение транспорта в районе станции метро "Комендантский проспект". По его словам, этот опыт будет применен и на других магистралях города.

Третье направление включает внедрение интеллектуальных систем управления светофорами. Такие системы обеспечивают приоритет проезда для наиболее загруженных автобусов и трамваев. Координация работы светофоров уже действует на Невском, Московском и Литейном проспектах. Дополнительно в городе расширяется применение комплексов фото- и видеофиксации нарушений. В 2025 году за движение по выделенным полосам было вынесено более 132 тысяч постановлений, за проезд на запрещающий сигнал светофора 385 тысяч, за пересечение стоп-линии 180 тысяч.

