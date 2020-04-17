Заммэра, обращаясь к медикам, заявила, что основная нагрузка лежит на их плечах.

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19. О нём в своём обращении к медикам рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития. Чиновница отметила, что пик приближается.

Ракова заявила, что ближайшие две-три недели будут самыми тяжёлыми для московского здравоохранения и для жителей города. Вероятно, на эти даты и придётся пик заболеваемости. Заммэра, обращаясь к медикам, заявила, что основная нагрузка лежит на их плечах. Также в столице ведётся активное перепрофилирование клиник. Ракова добавила, что справиться с коронавирусом помогут своевременные решения власти и сознательность граждан.

Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью. Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития



Ранее в Москве скончались 14 пациентов c коронавирусом.

Видео: Youtube/Департамент здравоохранения Москвы