Власти Комитет по здравоохранению Ленобласти получил 3,4 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Из областной казны на борьбу с болезнью направлено 1,9 миллиардов, а из федеральной – 2,2 миллиарда.

Правительство Ленинградской области выделило 1,9 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19. Еще 2,2 миллиарда обеспечила федеральная казна. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Таким образом, общая сумма средств, направленных на противостояние болезни, составила 3,4 миллиарда рублей. Из них 3,4 миллиарда направлены на выплаты врачам, а еще 802,9 миллионов – на техническое оснащение медучреждений.

Кроме того, оказана поддержка населению: 540 миллионов потрачено на выплаты семьям с детьми-инвалидами, малообеспеченным и многодетным, а также жителям Ленобласти с хроническими заболеваниями, и безработным.

На дополнительные часы труда социальных работников и волонтеров выделено 58,7 миллионов рублей за счёт средств резервного фонда Правительства страны. Предприниматели региона, бизнес которых пострадал во время эпидемии, в общей сумме получили более 29 млн рублей.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области