Власти Ленобласти будут дарить от 3 до 7 тысяч рублей за помощь в поиске незаконных свалок

В Ленобласти будут поощрять граждан, которые будут сообщать о несанкционированных свалках. Об этом со ссылкой на постановление правительства региона сообщил "47news".
Награду смогут получить те, кто до 30 сентября подаст 5 заявлений по разным объектам, по которым впоследствии будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Выбирать победителей будут до 20 декабря.
Стоимость подарков составит 7, 5 и 3 тысячи рублей. Всего их будет пять.
Фото: ВКонтакте/Админстрация Заневского городского поселения
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