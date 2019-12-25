Власти Ленобласти будут дарить от 3 до 7 тысяч рублей за помощь в поиске незаконных свалок

Чтобы получить приз, нужно сообщить о 5 разных свалках.

В Ленобласти будут поощрять граждан, которые будут сообщать о несанкционированных свалках. Об этом со ссылкой на постановление правительства региона сообщил "47news".

Награду смогут получить те, кто до 30 сентября подаст 5 заявлений по разным объектам, по которым впоследствии будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Выбирать победителей будут до 20 декабря.

Стоимость подарков составит 7, 5 и 3 тысячи рублей. Всего их будет пять.

Фото: ВКонтакте/Админстрация Заневского городского поселения