Власти Ленобласти планируют увеличить туристический поток почти в два раза

В прошлом году Ленинградскую область посетило более 4 млн гостей.

Власти Ленинградской области планируют за несколько лет рассчитывают увеличить туристический поток практически в два раза. Вопрос подняли на пресс-конференции "Как Ленинградская область намерена повышать индустрию гостеприимства?", которая прошла в четверг, 18 ноября. Об этом сообщил "Интерфакс".

Индустрия потеряла иностранного туриста из-за закрытых границ, однако в регион все так же приезжают гости из Петербурга, Москвы и Северо-Западного округа, поэтому сейчас самое время улучшить качество сервиса, пройти обучение и пересмотреть подход к увеличению туристического потока, уверены специалисты.

Так, власти вместе с операторами рынка задумываются о проведении фестиваля на горнолыжном курорте, фестиваля рок-музыки, который исполняет оркестр.

К примеру, перспективным направлением в регионе может стать сельский туризм, который позволит производителям сыров, мяса и рыбы заявить о себе и продвигать продукцию.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в топ популярных городов для декабрьских поездок.

Фото: Piter.tv