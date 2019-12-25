Петербург вошел в топ популярных городов для декабрьских поездок

Четыре ночи в небольшом отеле и хостеле обойдутся туристам в среднем в 3900 рублей.

Петербург вошел в список популярных городов России для декабрьских поездок. Несмотря на коронавирусные ограничения, туристы активно бронируют жилье. Об этом сообщили специалисты сервиса Tvil.ru.

В среднем путешественники готовы тратить на проживание в сутки от 1000 до 5400 рублей. Так, четыре ночи в небольшом отеле или хостеле Петербурга обойдутся в 3900 рублей. При этом дешевле всего остановиться в Самаре, дороже всего в Суздале, где просят в среднем 5300 за две ночи.

С 15 ноября в Петербурге ввели QR-коды при посещении фитнес-центров, бассейнов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания. С 1 декабря ограничения начнут действовать в кафе и ресторанах.

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