Власти Крыма запустили новый водовод для жителей Симферополя — по нему уже началась подача артезианской воды для жителей. Запуск в прямом эфире произвёл Сергей Аксёнов.
В столицу республики вода попадает из села Вилино Бахчисарайского района — она перекачивается по 70-километровому водоводу. Сейчас завершён первый этап. После сдачи этого объёма работ симферопольцы смогут получить 21,6 тысячи кубометров питьевой воды ежесуточно.
Ранее в Крыму начался период бронирования отдыха.
Видео: YouTube / ПРО КРЫМ / Zair Bakkal
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