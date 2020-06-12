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Власти Крыма запустили новый водовод для жителей Симферополя

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В столицу республики вода попадает из села Вилино Бахчисарайского района.

Власти Крыма запустили новый водовод для жителей Симферополя — по нему уже началась подача артезианской воды для жителей. Запуск в прямом эфире произвёл Сергей Аксёнов.

В столицу республики вода попадает из села Вилино Бахчисарайского района — она перекачивается по 70-километровому водоводу. Сейчас завершён первый этап. После сдачи этого объёма работ симферопольцы смогут получить 21,6 тысячи кубометров питьевой воды ежесуточно.

Ранее в Крыму начался период бронирования отдыха.

Видео: YouTube / ПРО КРЫМ / Zair Bakkal

Теги: вода, водоснабжение, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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