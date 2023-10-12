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Власти Крыма поддержат 20 рыболовецких компаний

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Глава полуострова рассказал о поддержке производителей.

Власти российского полуострова поддержат 20 рыболовецких компаний  на территории  Крыма. Соответствующее заявление в ходе оперативного совещания с чиновниками сделал губернатор Сергей Аксенов. Чиновник опубликовал соответствующее видео в собственном Telegram-аккаунте. СПециалист заметил, что местные власти поддержат такие организации, которые несут убытки из-за существующих условий.

На эти цели будет выделено 63 млн рублей. Механизм предоставления меры поддержки будет организован аналогично выплатам в курортной сфере.

Сергей Аксенов, глава Крыма

В Крыму договорились с поставщиками о снижении цен на топливо.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82

Теги: крым, регионы, рыба, сергей аксенов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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