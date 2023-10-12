В Крыму договорились с поставщиками о снижении цен на топливо

Сергей Аксенов рассказал работе с поставщиками бензина и топлива на полуострове.

Региональное правительство на полуострове Крым пришло к соглашению с крупнейшими поставщиками топлива о снижении цен ГСМ с 14 октября. Соответствующее заявление в ходе оперативного совещания с чиновниками сделал губернатор Сергей Аксенов. Он опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. Глава Крыма пояснил, что поздно ночью завершились переговоры с организациями, которые в розницу реализовывают дизель и бензин. Эксперт уточнил, что в течение недели может быть подписано еще одно соглашение. В его рамках цена на топливо упадет ее на рубль.

Мы договорились вчера и приняли решение совместно - спасибо коллегам, что пошли навстречу, - что в субботу, с 00:00 на заправках будет у дизельного топлива 66,80 рубля максимальная планка, 95-й бензин - 59,80, и 92-й бензин - 55,80. Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов попросил Путина выделить средства на выравнивание цен на топливо в Крыму.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82