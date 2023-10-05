Аксенов попросил Путина выделить средства на выравнивание цен на топливо в Крыму

Российский губернатор Сергей Аксенов попросил главу государства Владимира Путина выделить федеральные денежные средства на выравнивание цен на полуострове на топливо до среднего уровня по стране. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым-24" сделал глава российского региона Сергей Аксенов. Такое письменное обращение было отправлено совместно с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.
.... Принять меры для выравнивания стоимости бензина в целом по ЮФО. Я имею в виду для Крыма и Севастополя. <...> В принципе, до 7 рублей на литр топлива будет компенсировать федеральный бюджет по поручению президента.
Сергей Аксенов, глава Крыма
Сергей Аксенов уточнил, что в настоящее время литр дизельного топлива на территории Крыма стоит 72-73 рубля, а бензин 95-й и 92-й марок - до 65 и 58 рублей за литр. Власти признали, что дефицита ресурсов в регионе не зафиксировано.
Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта.
Фото и видео: Telegram / Крым-24
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