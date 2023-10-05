Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта

Глава Крыма оценил неудачи армии Киева на запорожском направлении.

Украинские Вооруженные силы столкнулись с проблемами на всей линии фронта. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым-24" сделал глава российского региона Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что командование армии киевского режима бросает солдат в бой как пушечное мясо, а ожиданий у ВСУ от их контрнаступления уже никаких нет.

Проблемы у ВСУ не только на запорожском, а в целом на всей линии фронта. Мало того, истина всем понятна и лежит на виду, что если бы не было западной помощи и поставок вооружений, то все это закончилось бы в течение самого короткого промежутка времени. Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава Крыма пояснил, что для украинских властей нет ценности человеческой жизни, поэтому контрнаступление для них представляет из себя акцию PR. Он напомнил, что об атаке ВСУ было много прогнозов, рекламы и пафоса, но в и тоге солдаты показывают отсутствие результата.

Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков русскими городами.

Фото и видео: Telegram / Крым-24