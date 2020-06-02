Аксенов назвал Одессу, Николаев и Харьков русскими городами

Глава Крыма считает, что киевский режим следует убрать из Украины.

Губернатор полуострова Крым назвал Одессу, Николаев и Харьков на Украине русскими городами. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым-24" сделал глава российского региона Сергей Аксенов. Российский чиновник полагает, что действующие украинские власти ради собственных интересов заставляют граждан идти на фронт. По мнению главы региона, целью для специальной военной операции должна стать смена политического режима в соседнем государстве.

Одесса, Николаев и Харьков – это русские города и должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения. То, что целью спецоперации должна быть смена режима на Украине, ни у кого не должно вызывать сомнений. Сергей Аксенов, глава Крыма

По мнению специалиста, киевский режим довел Украину до нынешнего состояния. Сергей Аксенов пояснил, что страна полностью продалась коллективному Западу. Он предрек, что украинский режим должен уйти в прошлое и неважно, каким именно путем.

Аксенов сообщил о значительном усилении системы ПВО на территории Крыма.

Фото и видео: Telegram / Крым-24