Аксенов сообщил о значительном усилении системы ПВО на территории Крыма

Глава Крыма оценил безопасность полуострова.

Система противовоздушной обороны на территории Крыма в настоящее время усилена и готова противостоять массовым атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым-24" сделал глава российского региона Сергей Аксенов. Чиновник прокомментировал периодические попытки киевского режима атаковать регион. Чиновник пояснил, что такая обстановка не могла не отразиться на туристическом потоке. Сейчас некоторые путешественники опасаются ехать на полуостров.

Могу сказать, что и силы ПВО значительно усилены на территории Республики Крым в достаточном количестве для того, чтобы противостоять массовым налетам. Сергей Аксенов, глава Крыма

Васти Крыма заметили, что четко понимают и знают, где, как и когда примерно, по каким целям могут быть совершены удары противника. В связи с этим формируется эффективная защита инфраструктуры и территории.

Глава Крыма сообщил об обнаружении тела украинского диверсанта в 5 км от места высадки.

Фото и видео: Telegram / Крым-24