Глава Крыма сообщил об обнаружении тела украинского диверсанта в 5 км от места высадки

Сергей Аксенов рассказал о попытке ВСУ устроить диверсию на полуострове.

Тело одного из украинских диверсантов, пытавшихся накануне проникнуть в Крым, нашли в пяти километрах от места высадки. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым-24" сдела глава российского региона Сергей Аксенов. Чиновник пояснил, что офицер разведки киевского режима, коорый вчера попал в плен на полуострове, в настоящее время сотрудничает со следствием. Чиновник заметил, что мужчине 46 лет и он явно староват для того, чтобы быть обычным рядовым.

Обнаружен один "двухсотый" украинец в экипировке, в комбинезоне в 5 км от места высадки, нашли тело там сегодня несколько часов назад. Я думаю, что еще такие тела тех, кто не утонул, найдены будут там в ближайшее время так или иначе. Сергей Аксенов, глава Крыма

Сергей Аксенов Добавил, что никаким десантам из Украины больше высадиться в Крыму ни с точки зрения возможности, ни с точки зрения объективных условий. Глава полуострова признал, что отдельно резиновая лодка, два-три катера небольших пластиковых "где-то просачиваются так или иначе", но власти готовы к любой ситуации.

Аксенов заявил о поражении двух ракет ВСУ в Крыму, Крымский мост не поврежден.

Фото и видео: Telegram / Крым-24