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Аксенов заявил о поражении двух ракет ВСУ в Крыму, Крымский мост не поврежден

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Власти региона проинформировали о работе ПВО.

Российские системы противовоздушной обороны сбили в районе Керченского пролива два украинские ракеты. Соответствующее заявление в собственном Telegram-каанале сделал губернатор полуострова Крым Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что переправа не повреждена. Эксперт призвал население региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Дополнительно советник Аксенова Олег Крючков объяснил журналистам, что специальные службы поставили на Крымском мосту дымовую завесу. По его словам, движение автотранспорта возобновится в ближайшее время.

Аксенов: из-за удара БПЛА произошел взрыв на складе боеприпасов в Крыму.

Фото и видео: Telegram / На видео видно, Раньше Всех. Ну почти

Теги: дымовая завеса, крым, крымский мост, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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