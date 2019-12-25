Власти Испании ввели новые ограничения из-за COVID-19

Автономии смогут самостоятельно принимать решения о запрете въезда на свои территории.

Власти Испании ввели новые ограничения из-за пандемии COVID-19, в стране с 23:00 до 06:00 будет действовать комендантский час. Об этом рассказал премьер-министр королевства Педро Санчес.

Он подчеркнул, что власти регионов смогут вводить собственные корректировки в сроки комендантского часа. Санчес предложил сохранить данные ограничения до 9 мая. При этом законодательство Испании позволяет вводить режим повышенной готовности на срок в 15 дней, для его увеличения требуется одобрения парламента. Санчес попросил все парламентские фракции поддержать предложение об ограничениях.

Также, по словам премьер-министра, автономии смогут самостоятельно принимать решения о запрете въезда на свои территории. Также каждый регион будет иметь право ввести запрет на сборы группами более шести человек.

Ранее Мадрид отправили на карантин.

Видео: Youtube/MARCA