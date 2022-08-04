Гылыб Донев рассказал о необходимости стабилизировать финансовую ситуацию с "Булгаргазом".

Власти Болгарии объявят тендер на поставки сжиженного газа на ближайшей неделе. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Гылыб Донев. Чиновник уточнил, что проектом занимаются члены министерств по энергетике и финансам. Представители профильных структур поставили перед собой задачу стабилизировать местную компанию "Булгаргаз", чтобы оператор мог оплачивать обговоренные количества поступающего природного газа.

На следующей неделе министерство энергетики объявит тендер по краткосрочным поставкам сжиженного газа в объемах, которые обеспечат наши потребности до конца отопительного сезона. Гылыб Донев, премьер-министр Болгарии

Накануне болгарское правительство определило энергетическое положение в стране как "хаос и разруха". Кабинет министров сформировал межведомственный кризисный штаб для урегулирования существующих проблем.

Власти Литвы сообщили, что не вмешиваются в расчеты за калининградский транзит.

Фото и видео: Правительство Болгарии