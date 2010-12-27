Не стало балетмейстера Владимир Василёва, причины смерти не сообщаются

В Москве в возрасте 86 лет умер один из самых известных и прославленных балетмейстеров и хореографов России. Не стало Владимира Василёва - главного балетмейстера Государственного академического театра классического балета.

Минувшей ночью в Москве ушел из жизни народный артист России Владимир Василёв. Главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета умер в ночь на 24-е августа. Причины смерти не сообщаются. Лауреат Государственной премии СССР ушел из жизни в возрасте 86 лет. Возможно, причинами смерти стали болезни, неизбежно сопутствующие этому возрасту.

Отметим, что в своей карьере Владимир Василёв выступал в качестве танцовщика и работал балетмейстером на сценах Большого и Мариинского театра, а в последнее время был главным балетмейстером Государственного академического театра классического балета. Вся творческая жизнь Владимира Василёва связана с его супругой Наталией Касаткиной. Их главными сценическими работами считаются "Ванина Ванини", "Геологи", "Весна священная", "Петр Первый".

Известно, что прощание с артистом пройдет 26 августа в атриуме Государственного академического большого театра России.