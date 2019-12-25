В Югре на строительстве колледжа погибли трое рабочих

Под строителями провалилась деревянная опалубка.

В Когалыме (Югра) на строительстве колледжа погибли 3 рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как удалось установить, при подаче бетона под 4 рабочими подломилась деревянная опалубка. Все четверо упали вниз с высоты 6 этажа.

Трое погибли от полученных травм на месте, четвертый мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

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