В Югре на строительстве колледжа погибли трое рабочих

В Когалыме (Югра) на строительстве колледжа погибли 3 рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как удалось установить, при подаче бетона под 4 рабочими подломилась деревянная опалубка. Все четверо упали вниз с высоты 6 этажа.
Трое погибли от полученных травм на месте, четвертый мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
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Фото:pixabay
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