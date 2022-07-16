Владимир Соловьев призвал россиян "пахать и мотыжить, как рабы"

Журналист рассказал, что стране требуется совершить технологический прорыв.

Российский журналист и автор проекта "Соловьев live" Владимир Соловьев считает, что из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине сложилась ситуация, при который каждый россиянин должен изо всех сил "пахать и мотыжить" ради победы.

Как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах, как святой Франциск, возделывающий свой участок…Надо просто пахать каждому на своем участке… Чтобы ждали не импортозамещения, а технологический прорыв. Владимир Соловьев, ведущий шоу

Автор программы в социальной сети пояснил, что российским военнослужащим на передовой сейчас необходимо обладать техническими боевыми новинками. В частности, Вооруженным силам России необходимы беспилотники и высокоточные ракеты. Владимир Соловьев призвал каждого гражданина работать "много и тяжело", а также не рассуждать о том, что просто "надо переждать" этот период.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live