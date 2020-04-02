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Сегодня, 13:06
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

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Глава государства запишет обращение днём 2 апреля.

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства запишет обращение днём 2 апреля. В эфир оно выйдет после 16 часов по московскому времени.

Ранее Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране.

Видео: Телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса

Теги: коронавирус, обращение, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 13:21

а какой из его двойников это будет говорить? Бурят?

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Аноним
Сегодня 13:17

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Милостивый Господь.

Татиана, град Петра 

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