Глава государства запишет обращение днём 2 апреля.

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства запишет обращение днём 2 апреля. В эфир оно выйдет после 16 часов по московскому времени.

Ранее Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране.

Видео: Телеобращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса