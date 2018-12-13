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Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Сегодня, 18:40
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KaterinaKono13

Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"

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Президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.

Сегодня, Девятого мая, президент Российской Федерации Владимир Путин присоединился к шествующим в "Бессмертном полке". Колонны прошли в центре нашей столицы, в районе улицы Тверской. Уточним также, что президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.

Президент России встал во главе колонны, в своей руке он несет портрет своего отца, который воевал в рядах Красной армии во время Великой Отечественной войны.

Уточним также, что президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.

Теги: бессмертный полк, владимир путин, день победы, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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