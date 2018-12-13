Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"

Сегодня, Девятого мая, президент Российской Федерации Владимир Путин присоединился к шествующим в "Бессмертном полке". Колонны прошли в центре нашей столицы, в районе улицы Тверской. Уточним также, что президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.
Президент России встал во главе колонны, в своей руке он несет портрет своего отца, который воевал в рядах Красной армии во время Великой Отечественной войны.
Уточним также, что президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.
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