Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"

Президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.

Сегодня, Девятого мая, президент Российской Федерации Владимир Путин присоединился к шествующим в "Бессмертном полке". Колонны прошли в центре нашей столицы, в районе улицы Тверской. Уточним также, что президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.

Президент России встал во главе колонны, в своей руке он несет портрет своего отца, который воевал в рядах Красной армии во время Великой Отечественной войны.

Уточним также, что президент становится участником шествия уже на протяжении пяти лет.