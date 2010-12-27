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Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость
Сегодня, 12:02
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TretyakovaS
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Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость

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Перед началом парада ВМФ президент России Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу посетил Петропавловскую крепость в Петербурге.

Президент России Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу посетил Петропавловскую крепость в Петербурге. Об этом пишет "Мой район".

Экспресс-экскурсия включала в себя прогулку по историческому объекту, а также посещение Петропавловского собора. Затем Путин и Шойгу отправились на Главный парад ВМФ. Напомним, что в празднике принимают участие 40 боевых кораблей, столько же самолетов, а также четыре тысячи моряков со всех флотов России и Каспийской флотилии.

Ранее на сайте : В Северной столице стартовал парад ВМФ

Фото: ВКонтакте/Граждане города Сосновый Бор

Теги: владимир путин , владимир путин посетил петропавловскую крепость , вмф , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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