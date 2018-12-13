Владимир Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы

Как заявил президент, парады и шествия организованы вовсе не затем, чтобы кого-то испугать, а лишь для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшем и выжившим героям Великой Отечественной Войны.

В обращении к гражданам Российской Федерации президент страны Владимир Путин рассказал зачем проводятся мероприятия ко Дню Победы. Как заявил президент, парады и шествия организованы вовсе не затем, чтобы кого-то испугать, а лишь для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшем и выжившим героям Великой Отечественной Войны.

Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. отметил Путин после шествия Бессмертного полка в Москве

Российский президент также уточнил, что подобным мероприятиям просто необходимо уделять должное внимание, чтобы люди знали все ужасы войны и ни одно государство в мире больше не воевало.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что акции в честь Дня Победы проходят по всему миру, несмотря на сложные межгосударственные отношения. Ветераны Второй мировой войны остаются на связи во всех странах, ведь они понимают ценность общей победы над общей угрозой – фашизмом, нацизмом.

Фото: http://kremlin.ru