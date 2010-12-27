Владимир Путин назначил нового главного следователя Петербурга

Президент России назначил нового человека на должность главного следователя Петербурга. Должность получил Олег Антропов, ранее работавший заместителем руководителя ГУ МВД по региону,
Петербуржец начал карьеру в должности следователя по Выборгскому району. Затем его перевели в управление Красногвардейского района. С 2011 года он стал первым заместителем начальника ГСУ.
Олег Антропов близко знаком с Валерием Кожокарем, который на 2011 год занимал пост замминистра МВД. Сейчас же чиновник дослужился до звания генерал-лейтенанта. Он руководит Всероссийским НИИ МВД.