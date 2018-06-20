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Владимир Путин два дня будет посещать Пет ербург с рабочим визитом
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Владимир Путин два дня будет посещать Пет ербург с рабочим визитом

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Дмитрий Песков рассказал о планах президента на поездку.

Президент России Владимир Путин несколько дней проведет в Санкт-Петербурге. Лидер государства планирует прибыть в город уже в ближайшее время. По данным пресс-службы Кремля, в рамках рабочей поездки политик увидит судостроительный завод "Северная верфь". Ему покажут процесс закладки, стыковки и спуска на воду кораблей. которые позже перейдут на службу в ВМФ.

После этого Владимир Путин посетит суворовское военное училище и приедет на заседание попечительского совета Русского географического общества. На следующий день, 24 апреля, лидер встретится с представителями Совета законодателей в Таврическом дворце.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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