Владимир Путин два дня будет посещать Пет ербург с рабочим визитом

Дмитрий Песков рассказал о планах президента на поездку.

Президент России Владимир Путин несколько дней проведет в Санкт-Петербурге. Лидер государства планирует прибыть в город уже в ближайшее время. По данным пресс-службы Кремля, в рамках рабочей поездки политик увидит судостроительный завод "Северная верфь". Ему покажут процесс закладки, стыковки и спуска на воду кораблей. которые позже перейдут на службу в ВМФ.

После этого Владимир Путин посетит суворовское военное училище и приедет на заседание попечительского совета Русского географического общества. На следующий день, 24 апреля, лидер встретится с представителями Совета законодателей в Таврическом дворце.

Фото: Piter.tv