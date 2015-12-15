Владимир Познер призвал петербуржцев голосовать

В Петербургской Филармонии им. Шостаковича прошел творческий вечер Владимира Владимировича Познера. Известный журналист, телеведущий и интервьюер в перерыве между съемками и написанием книг нашел время и посетил северную столицу.

Свое выступление Познер начал с разговоров о патриотизме. Иронично поздравил петербуржцев с тем, что теперь "нас будут учить тому, как любить родину". Два, по словам Владимира "милейших депутата" решили разработать закон о патриотическом воспитании.

Два милейших депутата разработали закон о патриотическом воспитании. И это сработает. И подписало это еще 48 членов Единой России. И там подробнейшим образом написано - как надо учить патриотизму. Причем, начиная, так сказать, ну если не с утробы, но с детского сада точно. И в течение всей жизни. Потому что, очевидно, обеспокоены, что мы не так любим. Я вот думаю, что может следующим будет закон "как любить мать"?

Владимир Познер, журналист

Я всегда считал, что патриотизм, это, прежде всего, неприятие того, что плохо. Неприятие того, что не должно быть. "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ." Что, Лермонтов не любил Россию?

Владимир Познер, журналист

Самый главный акцент в своем выступлении Владимир сделал на том, что надо в любом случае голосовать. В стране голосуют только 48%, а остальные 52% находятся в бездействии.

Я всегда считал, что патриотизм, в частности, заключается в том, чтобы принимать участие в выборах. Это все-таки гражданский долг.. Вы себе представляете, сколько людей вообще отдали жизнь за право голосовать? Еще не так давно, только некоторые имели право выбора. Были цензы всякие, имущественные, земляные, классовые и так далее.. Женщины вообще не могли голосовать.

Владимир Познер, журналист

По традиции, после своего монолога Владимир дает возможность зрителю задать свой вопрос. У каждого желающего есть возможность лично пообщаться с телеведущим. У сцены сформировалось 3 очереди, чтобы это сделать .

Не смотря на свой солидный возраст - 83 года, Владимир Познер выглядит свежо и бодро. В этом ему помогает здоровый образ жизни. Владимир Владимирович поделился рецептом долголетия – хорошие гены, питание 3 раза в день без "кусочничества", ложиться вовремя спать, 3 раза в день фитнес, 2 раза в день теннис и конечно же "быть счастливым в браке, не обязательно с первого раза".

Фото - instagram\usochka

instagram/veraiptysheva