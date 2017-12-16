Владимир Познер назвал песню про бомбежку Вашингтона дурным вкусом

Телеведущий не одобрил выбор композиции для хора Исаакиевского собора.

Журналист Владимир Познер высказался о песне, призывающей бомбить Вашингтон, которую накануне исполнил хор в Петербурге. По мнению спикера, подобный перформанс показывает дурной вкус исполнителей и организаторов проекта.

Напомним, что днем 26 февраля Концертный хор Исаакиевского собора спел шокирующую композицию о нападении на США. В Интернет просочилось видео с данного мероприятия. Выступление сразу же попало в СМИ, а общественность стала негодовать по поводу подобного репертуара музыкального коллектива.

Без разницы, где ее исполнять – в Исаакиевском соборе, в Кремле или Дворце Спорта. Это дурной вкус категорично отметил Познер

Добавим, что дирижер Владимир Беглецов, который управлял хором во время исполнения данной песни, не считает произошедшее чем-то, выходящим за рамки дозволенности.

Фото и видео:Вконтакте/КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА