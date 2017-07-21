Владимир Маринович рассказал о команде счастья

Известный бизнесмен и коуч провел лекцию о создании команды мечты и рассказал журналистам PITER.TV - какой он ее видит.

Команда счастья – это, прежде всего, та команда, которая делает тебя счастливым. Это команда людей, которые вовлечены в твой бизнес, команда людей, которые вовлечены в твои цели, которые сами вырабатывают решения и которые к тебе приходят только ради того, чтобы согласовать ресурсы для реализации этого решения. И это настоящая команда счастья. Потому что у людей есть право, у каждого, быть счастливыми по-своему. У каждого человека есть своё рецепт счастья. Но работа, бизнес, это то место, где мы встречаемся все на 5, 10, на 20 часов, порой и так бывает, особенно в периоды авралов, и это стоит того, чтобы вас окружали только счастливые люди, чтобы вас окружали только те люди, которые сами счастливы в своём проекте, в проекте под названием "Я". Поэтому для меня команда счастливых людей, это команда людей, которые делают себя счастливее.

Владимир Маринович, ex-CEO Gett, эксперт по команде и практическому развитию бизнеса