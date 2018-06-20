  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:40
142
pitertv218
Код вставки плеера

Маринович: "Оклад - зло"

0 0

Недавно в Петербурге прошла крупная бизнес-конференция Digitale. Один из главных спикеров - Владимир Маринович, ex-CEO Gett,эксперт по команде и практическому развитию бизнеса - поделился с PITER.TV ценными советами.

Владимир Маринович поделился с PITER.TV мнением, что "ОКЛАД - ЗЛО" и пояснил, почему он так считает.

Потому что, когда у человека оклад, ему не нужно ничего делать для того, чтобы развиваться. Ему не нужно ничего делать, чтобы решать какую-то бизнес-задачу. Ему не нужно ничего делать для того, чтобы быть крутым. Он просто получает оклад, и он после этого может смотреть в окно, он может сидеть, уткнувшись во "Вконтакте", он может кушать мороженное. У меня нет никаких проблем с мороженным, но только я твёрдо знаю, что оклад и развитие – вещи несовместимые – это как бы такой лимонный сок.
Владимир Маринович, ex-CEO Gett,эксперт по команде и практическому развитию бизнеса.

Видео и фото - PITER.TV

Теги: бизнес-школа вверх, владимир маринович, маринович
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий