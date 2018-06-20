Маринович: "Оклад - зло"

Владимир Маринович поделился с PITER.TV мнением, что "ОКЛАД - ЗЛО" и пояснил, почему он так считает.

Потому что, когда у человека оклад, ему не нужно ничего делать для того, чтобы развиваться. Ему не нужно ничего делать, чтобы решать какую-то бизнес-задачу. Ему не нужно ничего делать для того, чтобы быть крутым. Он просто получает оклад, и он после этого может смотреть в окно, он может сидеть, уткнувшись во "Вконтакте", он может кушать мороженное. У меня нет никаких проблем с мороженным, но только я твёрдо знаю, что оклад и развитие – вещи несовместимые – это как бы такой лимонный сок.

Владимир Маринович, ex-CEO Gett,эксперт по команде и практическому развитию бизнеса.