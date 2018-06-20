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Владимир Маринович: люди делятся на три категории

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Недавно в Петербурге прошла крупная бизнес-конференция Digitale. Один из главных спикеров - Владимир Маринович, ex-CEO Gett,эксперт по команде и практическому развитию бизнеса - поделился с PITER.TV ценными советами.

Владимир Маринович поделился с PITER.TV мнением о том, что люди делятся на три категории.


Люди делятся на три категории. Три человека из ста – это люди, которые меняют мир. Семь людей из ста – это люди, которые способны каждый день поддерживать процесс и которые не устают от этого. И девяносто людей из ста – это "люди-кораблики". Они такие плывут по реке жизни, и им как-то вот хорошо от этого. И они твёрдо убеждены в том, что если в жизни что-то с ними происходит, то это от них не зависит. Это моя личная градация, но на основании 25-ти лет управления разными проектами. Да, я думаю, что это правильная градация.

Владимир Маринович



Видео и фото - PITER.TV

Теги: бизнес-школа вверх, владимир маринович, маринович
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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