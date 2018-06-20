Маринович: как совмещать работу и отдых даже если вы работаете по 20 часов

Известный бизнесмен и коуч Владимир Маринович рассказал зрителям PITER.TV - как научиться совмещать работу и отдых, даже если вы работаете по 20 часов.

Ну, например, поставить себе за правило, что даже если ты много работаешь, ты просто садишься на самолёт и улетаешь. Это очень просто. Это очень просто - в среду вечером улететь на четверг, пятницу и в субботу, воскресенье вернуться. Это всего лишь три дня, но за эти три дня переключения ты станешь легче, а самое главное, делать это с теми людьми, которых ты любишь, с твоими близкими людьми. С любимой женщиной, с любимым мужчиной, с детьми. И это сделает тебя счастливым и это, кстати, позволит тебе и поотдыхать, даже если ты много работаешь.

Владимир Маринович, ex-CEO Gett,эксперт по команде и практическому развитию бизнеса