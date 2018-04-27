Владимир Маринович: криптовалюта заменит доллар

Владимир Маринович, председатель международной "Ассоциации блокчейн решений" рассказывает о будущем криптовалют.

По мнению эксперта, криптовалюта "состоялась" и в ней заключается будущее финансовой сферы, в том числе он упоминает о ее возможности заменить доллар в качестве международной денежной расчетной единицы. Об этом он рассказал Владимир Маринович журналистам Деловое.ТВ в рамках пресс-конференции Digitale – Мастерство, состоявшейся в Петербурге 12-13 апреля.

Он указывает на отказ 15 августа 1971 года президентом США Ричардом Никсоном от "золотого стандарта", в результате которого доллар перестал быть обеспечен резервом золота. Соотнося доллар с криптовалютой, он заявил, что та может в будущем заменить доллар.

"Я верю в то, что блокчейн-платформы, блокчейн-решения, которые используются в криптовалютах – это реальное будущее и именно это перевернет наш мир" – акционер Gett, председатель международной "ассоциации блокчейн решений" Владимир Маринович

На вопрос о дальнейшем падении криптовалюты после ее блокировки в ряде стран и порталах в сети ответил коллега Мариновича – Илья Смирнов, специалист CFO & FOUNDER и практик в сфере блокчейна.

"Падения больше не будет, рынок нащупал дно. Сейчас на фоне обострения отношений с Западом и на фоне новых санкций у элиты не будет другого выхода, кроме как часть своего капитала прятать в криптовалюту и мы ждем роста иксов к концу года минимум в 5 раз". – блокчейн-эксперт CFO & FOUNDER Илья Смирнов.

На момент 30 марта 2018 года стоимость биткоина, одной из самых популярных цифровых валют, падала до 7,48 тысяч долларов за единицу, однако позже 12 апреля буквально за час достиг 8 тысячи. На данный момент стоимость BTC составляет 9 319,99 долларов за штуку.