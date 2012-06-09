Владимир Федосеев выступит в Петербургской филармонии

Концерт, который пройдет в следующий вторник, перенесли с 3 ноября. Купленные ранее билеты действительны, отметили организаторы.

В следующий вторник, 30 ноября, в Большом зале Петербургской филармонии выступит один из крупнейших российских дирижеров, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Зрители услышат Пятую симфонию Чайковского, которую исполнит Академический симфонический оркестр, а также "Маленький триптих" Свиридова и Второй скрипичный концерт Прокофьева.

Символично, что карьеру симфонического дирижера Владимир Федосеев начал совместным выступлением с Заслуженным коллективом Республики в Большом зале Ленинградской филармонии 50 лет назад – 14 марта 1971 года: дебют состоялся по приглашению Евгения Мравинского. рассказали в пресс-службе

Напомним, Владимир Федосеев возглавляет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского более сорока лет. Также Федосеев является первым приглашенным дирижером оркестра Токийской филармонии, Баварского радио, Национального филармонического оркестра Французского радио, Симфонического оркестра Финского радио, Берлинского симфонического, Дрезденского филармонического, оркестров Штутгарта и Эссена, Кливленда и Питтсбурга. С 1997 по 2005 год дирижер возглавлял Венский симфонический оркестр.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.