Владимир Цой рассказал о создании музея под открытым небом в Выборге

В дальнейшем планируется превратить в музейный объект судно, на котором перевозились колонны.

В Выборге 13 ноября состоялось торжественное открытие туристического объекта "Гранитные колонны из Выборгского залива". Две затонувшие колонны розового гранита и несколько гранитных блоков были обнаружены еще в 2018 году в небольшой бухте Балтиец.

На торжественном мероприятии присутствовал зампред правительства Ленобласти по культуре, спорту и молодежной политике Владимир Цой. В мероприятии также приняли участие представители правительства Ленинградской области, районной администрации. ОВладимир Цой поблагодарил всех, кто участвовал в открытии нового туристического объекта.

У нас есть определенные планы не только по музеефикации этого места, но музеефикации остатков судна, на котором перевозились колонны. Это не единственная баржа, затонувшая в финском заливе. У нас есть еще несколько примеров. Например, несколько лет назад найденные около Приморска артефакты были отправлены в Кронштадт. - отметил Владимир Цой.

По словам директора ВЦ "Эрмитаж-Выборг" Александра Костенко, открыть музей под открытым небом – это давняя мечта, которая сейчас воплощается в жизнь. Он также отметил, что решение о выборе места было принято при поддержке Градостроительного совета, ведь именно здесь при финнах была центральная городская площадь.