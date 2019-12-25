Владелец "резиновых" общежитий стал фигурантом уголовного дела о фиктивной прописке мигрантов

В своих зданиях коммерсант прописал сразу 272 иностранца.

Прокуратура Невского района возбудила уголовное дело о фиктивной постановке на учет по месту пребывания. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело завели после найденных нарушений миграционного законодательства.

Выяснилось, что городской индивидуальный предприниматель, работающий в сфере гостиничного бизнеса и владеющий несколькими общежитиями, прописал в своих зданиях 272 иностранца. Предоставлять мигрантам само жилье коммерсант не собирался, приезжие граждане были зарегистрированы в Петербурге лишь фиктивно.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

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Фото: Piter.TV