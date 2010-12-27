Владелец закусочной из Петербурга испугался ареста имущества и погасил долги по коммуналке

Приставы смогли убедить владельца кафе в Невском районе оплатить долги по коммунальным услугам. В противном случае у бизнесмена арестовали бы оборудование закусочной.

Владелец закусочной в Невском районе быстро расплатился с огромными долгами по коммунальным платежам после сообщения от судебных приставов. В отношении бизнесмена возбудили два исполнительных производства о взыскании долгов в Левобережном ОСП Невского района УФССП России по Санкт-Петербургу. Предприниматель не выплатил двум жилищно-коммунальным службам. Каждой из них он задолжал 270 тысяч и 210 тысяч рублей.

Приставы наложили запрет на регистрацию в отношении помещения закусочной. После этого бизнесмену прислали уведомление, что вскоре к нему приедут специалисты, чтобы арестовать мебель и оборудование кафе. Владельца это заставило шевелиться. Уже на следующий день он пришел к приставам с оплаченными квитанциями. Кроме долгов ему пришлось выплатить исполнительский сбор в 33 тысячи рублей.