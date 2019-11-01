Владелец электросамоката выплатит 155 тысяч пострадавшей от наезда петербурженке

Мужчина сбил горожанку, мчась на большой скорости.

Октябрьский районный суд Петербурга встал на сторону петербурженки, пострадавшей от наезда человека на электросамокате. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, владельцу транспортного средства придется выплатить женщине 155 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и вреда здоровью.

Как выяснилось, мужчина сбил женщину на пешеходном переходе, мчась на самокате на большой скорости. Петербурженку госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Суд признал доводы горожанки обоснованными, электросамокат признали источником повышенной опасности.

Ранее мы писали, что мужчина под наркотиками наехал на инспектора ДПС в Петербурге.

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