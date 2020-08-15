Мужчина под наркотиками наехал на инспектор ДПС в Петербурге

Злоумышленник протащил полицейского 700 метров с зажатой стеклом автомобильной двери рукой.

Петербургский инспектор ГИБДД пострадал после наезда опьяненного наркотиками мужчины. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, наезд на полицейского произошел ранним утром в субботу, 15 августа.

Наряд ДПС остановил "БМВ" на набережной Обводного канала, установив, что номера на иномарке оказались архивными. Во время проверки документов у 39-летнего водителя, пассажир машины пересел за руль и завел двигатель. Один из инспекторов попытался помешать движению автомобиля, но злоумышленник наехал на полицейского, зажав ему руку стеклом двери. С зажатой рукой мужчина протащил инспектора порядка 700 метро, затем скрылся с места происшествия. Отмечается, что полицейскому потребовалась медпомощь, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Уехавшую иномарку вскоре нашли брошенной на улице Степана Разина, полицейские выставили засаду и поймали злоумышленника, когда он возвращался к машине. Задержанным оказался ранее судимый 36-летний уроженец Архангельской области, водитель машины также привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Есть информация, что оба мужчины были в наркотическом опьянении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что петербурженке придется заплатить штраф за укус полицейского.

Видео: пресс-служба ГУ МВД