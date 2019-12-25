Петербурженке придется заплатить штраф за укус полицейского

Женщина укусила представителя власти за средний палец.

В октябре 2019 года полицейские подошли к женщине на улице Савушкина и попросили ее проследовать в 34-й отдел полиции УМВД России для решения вопроса о ее задержании по подозрению в совершении преступления (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В ответ женщина укусила полицейского за палец. Особого вреда здоровью она, конечно, не нанесла, но приятного мало. За свою выходку женщина заплатит 15 тысяч рублей штрафа.

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