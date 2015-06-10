Владелец РБК приобрел издание "Деловой Петербург"

"Деловой Петербург" перешел к новому владельцу.

Как стало известно, миллиардер и по совместительству владелец РБК Григорий Березкин купил издание “Деловой Петербург”. Информация о денежной стороне вопросе не упоминается. Однако, сделка уже закрыта.

Известно, что новость о новом руководителе дошла до сотрудников редакции только в два часа дня на общем собрании. Ранее “ДП” принадлежал “Форт Груп”, который являлся основным собственником интернет-издания.

В конце октября появились сведения о проявлении интереса к приобретению “Делового Петербурга” несколькими холдингами. В частности, назывались “Конкорд” и “Национальная медиа группа”. Однако, представители НМГ не подтвердили слухи.