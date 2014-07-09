В ЗакСе Петербурга предложили продавать федеральную землю с городскими скидками

Автор инициативы объясняет, что введение новых правил обеспечит значительное пополнение федерального бюджета за счёт средств от продажи участков, а регионального – за счёт получения земельного налога, сопоставимого с арендной платой.

В Законодательном собрании Петербурга предложили уравнять стоимость выкупа городских и федеральных земельных участков. Сегодня депутаты рассмотрят эту инициативу главы бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаила Барышникова.

После рассмотрения планируется направить письмо с изложением позиции главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Для земельных участков, которые находятся в городской собственности, существует система скидок. В случае с федеральной землёй покупатели платят 100% кадастровой стоимости. Выходит, что в пределах Петербурга существуют разные условия для выкупа земельных участков, которые предназначены для использования в одних и тех же целях.

Так, для размещения промышленных объектов собственники зданий на городских участках платят 25% от кадастровой стоимости, в случае с землями сельскохозяйственного назначения – 15%.

По словам Барышникова, в текущей ситуации для пополнения бюджета Петербурга и обеспечения стабильности работы предприятий нужно внести изменения в порядок выкупа земельных участков, относящихся к федеральной собственности и расположенных на территории города. Такие участки предлагается уравнять в цене для отдельных категорий организаций.

Автор инициативы объясняет, что введение новых правил обеспечит значительное пополнение федерального бюджета за счёт средств от продажи участков, а регионального – за счёт получения земельного налога, сопоставимого с арендной платой.

Фото: Piter.tv

