Владелец Дворцовых конюшен в Павловске ответит в прокуратуре за отсутствие ремонта

Владельцу предписали в срочном порядке исправить нарушение.

Организация, владеющая территорией объекта федерального значения "Конюшни дворцовые", не провела там ремонт. Он должен был завершить еще до 1 марта 2018-го года, сообщила пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

Объект находится на Конюшенной улице в Павловске. Ремонт должен был сделан на основе соглашения, которое было заключено с комитетом по охране памятников города, но его так и не провели. К такому выводу пришла прокуратура Пушкинского района после проверки.

Ведомство потребовало в срочном порядке устранить нарушения.

Фото: citywalls.ru