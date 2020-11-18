Владелец тюнингованной "Тойоты" с поддельными номерами может попасть под уголовное дело

Подозрительную иномарку мужчина сам привез к МРЭО.

В минувший понедельник, 29 марта, в МРЭО ГИБДД №17 на Лабораторном проспекте обратился 30-летний мужчина. Автомобилист хотел провести учетно-регистрационные действия со своим автомобилем "Тойота", но инспекторы сразу заподозрили неладное. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Специалисты обратили внимание на тотальный тюнинг иномарки: у машины была полностью заменена выхлопная система и фары, расширенные арки позволяли сильно превысить размеры шин и дисков. Кроме того, в ходе осмотра автомобиля инспектор МРЭО и эксперт-криминалист заметили признаки подделки номеров на кузове и двигателе, расхождение реального цвета кузова и годы выпуска комплектующих: указанные не соответствовали содержащимся в базе данных Госавтоинспекции.

Материалы были переданы в территориальный отдел полиции, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД