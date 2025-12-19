В Невском районе две трети частных парковок не очистили от снега

ГАТИ выявила нарушения на шести из девяти проверенных объектов.

В Невском районе Петербурга выявлены массовые нарушения правил уборки снега на частных парковках. По результатам выборочного мониторинга, проведённого Городской административно-технической инспекцией (ГАТИ), снег не был убран на шести из девяти проверенных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда инспекторы установили, что владельцы и арендаторы этих парковок не выполнили свои обязанности по уборке снега и не использовали противогололёдные материалы. Согласно действующим правилам благоустройства, ответственность за содержание таких территорий лежит на их собственниках или управляющих компаниях.

Фото: Telegram / ГАТИ

К юридическим лицам будут применены профилактические меры. Объекты продолжат контролировать до полного устранения нарушений. В инспекции напомнили, что неубранный снег и наледь создают опасность для пешеходов и водителей, увеличивая риск падений и ДТП. Мониторинг содержания городских территорий, особенно в период снегопадов, продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что уборку снега закончили более восьми районов Петербурга.

