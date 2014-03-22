Владельцы ТЦ и бизнес-центров Петербурга пожаловались Путину на рост налогов

Бизнесмены просят президента повлиять на ситуацию с резким увеличением фискальной нагрузки.

Представители крупного бизнеса Санкт-Петербурга, владеющие торговыми и офисными центрами, направили письмо на имя Владимира Путина. Руководители компаний "Адамант", "Империя", "Теорема", "Стокманн", а также собственники ТРК "Жемчужная плаза" и "Охта Молл" просят главу государства вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Причиной для обращения послужил существенный рост налоговой нагрузки. Согласно новым правилам, ставка налога на имущество повышена до 2,2 процента для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. В условиях мегаполиса под этот критерий подпадает практически любое коммерческое здание. Таким образом, увеличение платежей только за счет ставки составило 47 процентов. В сравнении с показателями 2023 года налоговые отчисления выросли почти втрое.

В своем обращении бизнесмены отмечают, что данная сфера является очень капиталоемкой и закредитованной. Арендные ставки при этом растут крайне медленно и не поспевают даже за инфляцией. По мнению авторов письма, сложившаяся ситуация грозит неминуемым банкротством и закрытием части торговых и бизнес-центров.

Фото: официальный сайт президента России