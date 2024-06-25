Владельцев потерявших якоря судов обязали убрать их из Финского залива

Металлические конструкции угрожают безопасности судоходства на оживленной стоянке.

Руководство морского порта Санкт-Петербург предписало компаниям-владельцам двух судов убрать затопленное имущество из акватории Финского залива. Инциденты произошли в Ломоносовском районе Ленобласти в районе якорной стоянки, где суда ожидают очереди на заход в Большой порт.

Первым якорь потерял сухогруз Karin. Инцидент случился 26 февраля на стоянке № 4А напротив форта Красная Горка. Судно лишилось не только якоря, но и четырех смычек цепи. Второй случай произошел с заправщиком Avior. В связи с угрозой безопасности судоходства капитаном порта было подписано распоряжение об удалении затонувших объектов.

В документе отмечается высокая интенсивность использования данного района для организации движения флота. Оставленные на дне конструкции могут спровоцировать аварийную ситуацию при постановке или съемке других кораблей с якоря.

Сухогруз Karin ходит под флагом Антигуа и Барбуды. Его собственником является эстонская компания, оператором выступает другая фирма из той же страны. После утери якоря 5 марта судно покинуло российские воды. Генеральному директору компании-владельца предписано разработать план подъема имущества и завершить работы до конца лета.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)