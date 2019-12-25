Владельцев частных жилых домов Ленинградской области включат в единую электронную картотеку

Это упростит получение аналога справки "формы №9".

В среду, 2 марта, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что "Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области" (ЕИРЦ) начал оцифровку домовых книг собственников индивидуальных жилых домов в регионе.

В систему "Поквартирная карта Ленинградской области" внесли данные более чем о 800 000 жилых помещений в многоквартирных домах и проживающих гражданах. Теперь к этой базе данных присоединят и жителей частных домов. Это позволит им получать в МФЦ, в ЕИРЦ и на региональном портале Госуслуг жилищный документ – региональную альтернативу справке "форма № 9".

Чтобы предоставить актуальные данные собственникам индивидуальных жилых домов необходимо обращаться в территориальное управление "ЕИРЦ ЛО" по месту нахождения объекта недвижимости с документами о праве на объект.

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