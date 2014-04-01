Владельцев баров-нарушителей на Рубинштейна начнут привлекать к уголовной ответственности

Незаконных заведений на главной улице баров насчитывается около 28.

В понедельник, 29 марта, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на заседании в Невской ратуше заявил, что теперь собственников нелегальных баров на улице Рубинштейна будут привлекать к уголовной ответственности.

Специалисты насчитали 28 нелегальных заведений: они либо незаконно работают в жилых помещениях, либо без лицензии. Ситов отметил, что недобросовестных владельцев не пугают меры административной ответственности. Чиновник заявил, что будет создана "дорожная карта" для понимания, куда двигаться в данный момент.

В апреле проведут еще несколько заседаний, чтобы определить, какими мерами воздействовать на злостных нарушителей. Механизмы проговорят с правоохранительными, надзорными органами различных уровней. Кроме этого на улице Рубинштейна увеличат количество проверок этой весной.

Ранее мы писали, что в Петербурге за 200 млн рублей продают квартиру Сергея Довлатова.

Фото: pixabay