В Петербурге за 200 млн рублей продают квартиру Сергея Довлатова

За несколько месяцев цена квартиры выросла в пять раз.

Историческая квартира на улице Рубинштейна, 23, в которой проживал писатель Сергей Довлатов, попала в центр внимания культурного сообщества. Она была выставлена на продажу еще в декабре прошлого года. За это время ее цена выросла в пять раз – с 38,5 млн до 200 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта "Циан".

На фото представлен интерьер старой коммунальной квартиры: длинный коридор, общая кухня, ванная комната, зал и пр. Номер квартиры в объявлении не указан. Однако адрес совпадает с тем местом, где когда-то жил Довлатов.

В свою очередь риелтор опроверг информацию, что продается квартира Сергея Довлатова. В разговоре с "Фонтанкой" было заявлено, что она находится в другом крыле дома. "Вы заблуждаетесь", - отметил риелтор.

Однако руководитель фестиваля Сергея Довлатова "День Д" Анастасия Принцева, которая не раз бывала в исторической квартире, четко узнала ее по фотографиям. Она рассказала, что почитатели творчества писателя хотели бы купить эту квартиру, однако у них нет таких денег.

Ранее в Петербурге продавали карандаш Владимира Путина.

Фото: скриншоты с сайта "Циан"